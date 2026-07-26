IND VS ZIM 3rd T20I: भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, टीम इंडिया में दो बदलाव

शिवम दुबे की जगह सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव की जगह अशोक शर्मा को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.
Published On Jul 26, 2026, 04:14 PM IST
Last UpdatedJul 26, 2026, 04:14 PM IST
ind vs zim
IND VS ZIM 3rd T20I: भारत और जिम्बाब्वे की टीम रविवार को तीसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.
भारतीय टीम ने इस मैच में दो बड़ा बदलाव किया है. शिवम दुबे की जगह सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव की जगह अशोक शर्मा को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है. प्रिंस यादव को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में गेंदबाजी के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था.
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया है. सीरीज के पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया था, वहीं दूसरे टी-20 मैच में भारत को 90 रन से जीत मिली थी.