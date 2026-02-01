add cricketcountry as a Preferred Source
IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए इतने छक्के, सारे रिकॉर्ड टूट गए

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 69 छक्के लगाए. यह द्विपक्षीय सीरीज में किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.

Bharat Malhotra
Last Updated on - February 1, 2026 10:50 AM IST

Ishan Kishan
भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में 46 रन से हरा दिया. शनिवार, 31 जनवरी को खेले गए इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ईशान किशन की सेंचुरी और सूर्यकुमार की धमाकेदार पारी के दम पर भारत ने पांच विकेट पर 271 रन का स्कोर बनाया. भारतीय टीम ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और खूब छक्के लगाए. सिर्फ इस मैच में ही नहीं भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी की. टीम ने खूब छक्के लगाए. भारतीय टीम ने इतने छक्के लगाए कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब खबर ली. भारत के लिए अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 30 रन बनाए. और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 30 गेंद पर ताबड़तोड़ 63 रन बनाए. लेकिन टीम इंडिया की पारी के असली हीरो रहे ईशान किशन. बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 42 गेंद पर अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक पूरा किया. उन्होंने 43 गेंद पर 103 रन की पारी खेली. इसके बाद पारी के अंत में हार्दिक पंड्या ने 17 गेंद पर 42 रन बनाकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 225 पर ऑल आउट हो गई.

भारत ने इस मैच में कुल 23 छक्के लगाए. ईशान किशन ने 10, सूर्यकुमार यादव ने छह और हार्दिक पंड्या ने चार छक्के जड़े. अभिषेक शर्मा ने दो और शिवम दूबे ने एक छक्का लगाया. इस पूरी सीरीज में भारत ने कुल 69 छक्के लगाए. यह किसी भी फुल मेम्बर टीम द्वारा एक टी20 सीरीज में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. साथ ही द्विपक्षीय सीरीज में भी यह पहले नंबर पर है.

फुल मेम्बर टीमों की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज ने 2023-24 में खेली गई पांच मैचों की सीरीज में 64 छक्के लगाए थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में खेली गई सीरीज में कुल 64 छक्के लगाए थे. हालांकि अगर आप किसी टी20 इंटरनेशनल सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात हो इस लिस्ट में भारतीय टीम कुल तीसरे नंबर पर है. इस सूची में बुल्गारिया की टीम पहले नंबर पर है. जिब्राल्टर, तुर्किये के खिलाफ बुल्गारिया ने कुल 78 छक्के लगाए थे. वहीं इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ कोरिया के बीच 2025 में हुई त्रिकोणीय सीरीज में फिलीपींस ने 70 छक्के लगाए थे.

इतना ही नहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज में कुल 116 छक्के लगे. इसमें न्यूजीलैंड ने 47 छक्के लगाए. यह किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में लगे तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं. पहले नंबर पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 2023-24 की सीरीज है जिसमें 120 छक्के लगे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 2025 की सीरीज में कुल 117 छक्के लगे थे.

