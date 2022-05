शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) और दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) आमने-सामने हैं। दोनों एक-दूसरे को कड़वी बातें कह रहे हैं। पूर्व लेग स्पिनर कनेरिया ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने साथी शाहिद अफरीदी पर आरोप लगाया था कि वह उनका धर्मांतरण करवाना चाहते थे। लेकिन इस विवादास्पद इंटरव्यू के बाद अफरीदी भी कनेरिया पर भड़क गए थे। कनेरिया पर भड़कते हुए अफरीदी ने कहा था कि उन्हें ‘दुश्मन देश’ को इंटरव्यू देना बंद करना चाहिए। दुश्मन देश से यहां अफरीदी का इशारा भारत की ओर था। अफरीदी ने कनेरिया पर यह भी आरोप लगाए थे कि इस तरह के इंटरव्यू से देश में धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं।

इसके बाद एक बार फिर कनेरिया ने पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान को जवाब दिया है। कनेरिया ने कहा कि भारत हमारा दुश्मन देश नहीं है बल्कि वे लोग दुश्मन हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं। पूर्व स्पिनर ने यह भी कहा कि उन्होंने जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें करियर खत्म करने की धमकी दी गई।

India is not our enemy. Our enemies are those who instigate people in the name of religion.

If you consider India as your enemy, then don’t ever go to any Indian media channel. @SAfridiOfficial https://t.co/2gssD7RAHe

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) May 9, 2022