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Commonwealth Table Tennis: भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में जीत के साथ की शुरुआत

पहले दिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ महिलाओं के ग्रुप A में देखने को मिला, जहां टॉप सीड सिंगापुर को श्रीलंका की जोश से भरी टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार सिंगापुर ने जीत हासिल की.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 28, 2026, 09:19 AM IST

Published On Jul 28, 2026, 09:19 AM IST

Last UpdatedJul 28, 2026, 09:19 AM IST

team India

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22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में टॉप सीड भारत ने शानदार शुरुआत की.नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने शुरुआती लीग मैचों में 3-0 से आसान जीत हासिल की.

टॉप सीड भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप A में ज़िम्बाब्वे को 3-0 से हराया. कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट मानव ठक्कर ने तायेंडा मुमवुमा के खिलाफ 11-3, 11-2, 11-6 से शानदार जीत के साथ टीम की लय तय की, इसके बाद अनुभवी खिलाड़ी हरमीत देसाई ने तापिवा मुसारुरवा को 11-5, 11-4, 11-5 से आसानी से हराया. आखिर में युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह के खिलाफ 11-3, 11-3, 11-8 से जीत के साथ टीम की जीत पक्की की. भारत के अलावा इसी ग्रुप में मलेशिया ने भी वेल्स के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ शुरुआत की.

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पुरुषों के मुकाबले में ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया को क्रमशः जमैका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से वॉकओवर मिला. वहीं ग्रुप C में इंग्लैंड ने साइप्रस को 3-0 से हराया, जबकि न्यूज़ीलैंड ने फ़ॉकलैंड आइलैंड्स को इसी अंतर से मात दी. ग्रुप D में कनाडा ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया और सिंगापुर ने नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाफ 3-0 से आसान जीत दर्ज की.

भारतीय महिला टीम की भी शानदार शुरुआत

खिताब की दावेदार मानी जा रही भारतीय महिला टीम ने भी ग्रुप B के अपने शुरुआती मैच में शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई गेम गंवाए मालदीव को 3-0 से हरा दिया. सुतीर्था मुखर्जी ने फातिमाथ धीमा अली के खिलाफ 11-4, 11-2, 11-5 से शानदार जीत के साथ शुरुआत की, जिसके बाद यशस्वी घोरपड़े ने आयशाथ राफ़ा नाज़िम को 11-2, 11-5, 11-7 से हराया. आखिर में स्वस्तिका घोष ने मिशका मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ 11-3, 11-5, 11-2 से दमदार जीत के साथ पहले दिन के मुकाबले का समापन किया.

टॉप सीड सिंगापुर को मिली श्रीलंका से कड़ी टक्कर

हालांकि, पहले दिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ महिलाओं के ग्रुप A में देखने को मिला, जहां टॉप सीड सिंगापुर को श्रीलंका की जोश से भरी टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार सिंगापुर ने मुश्किल मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की. सिंगापुर ने जानेल रुई एन के साथ मज़बूत शुरुआत की, जिन्होंने स्वर्णा श्री बंदारा को 11-7, 11-13, 14-12, 11-7 से हराया. श्रीलंका ने वापसी की जब तमादी के. अलागियावाडु ने यूडोरा एंग की को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में 11-9, 11-1, 9-11, 8-11, 11-5 से हराया.

ज़ी सियान चोंग ने योशिनी विदारस्ट पर सीधे गेम में 11-9, 11-7, 11-8 से जीत हासिल कर सिंगापुर की बढ़त फिर से बना दी, लेकिन स्वर्णा श्री बंदारा ने यूडोरा एंग को 11-8, 11-3, 11-0 से हराकर श्रीलंका के लिए मुकाबला फिर से बराबरी पर ला दिया. मुकाबला बराबरी पर होने के बावजूद, जानेल रुई एन ने एक बार फिर शांत और सधे हुए खेल का प्रदर्शन किया और तमादी के. अलागियावाडु को 11-8, 11-5, 11-6 से हराकर जीत पक्की की और पसंदीदा टीम को शुरुआती उलटफेर से बचाया.

नॉर्दर्न आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया

महिलाओं के बाकी मैचों में ग्रुप B में नॉर्दर्न आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 3-2 से हराया, ग्रुप C में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने क्रमशः बांग्लादेश और साइप्रस पर 3-0 से जीत दर्ज की, जबकि ग्रुप D में कनाडा को बोत्सवाना के खिलाफ वॉकओवर मिला और मलेशिया ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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