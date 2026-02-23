add cricketcountry as a Preferred Source
  • 'ईगो छोड़ना होगा', गावस्कर ने भारत को दी क्या-क्या सलाह, तिलक वर्मा से जताई नाराजगी

IND vs SA: भारत को ईगो छोड़ना होगा, तिलक वर्मा से नाराज गावस्कर ने टीम इंडिया को दिए क्या-क्या सबक

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 23, 2026 3:36 PM IST

india vs south africa

अहमदाबाद: साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अलग ही अंदाज में खेल रही है. पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज. लेकिन कई बार यह लगातार आक्रामक अंदाज काम नहीं आता. और ऐसा ही कहना है महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का. गावस्कर का मानना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले में हार के बाद भारत को अहं (ईगो) त्याग देना चाहिए. गावस्कर कहते हैं कि हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश करने के बजाय भारत को परिस्थिति के हिसाब से खेलना चाहिए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बैटिंग बुरी तरह से असफल रही. भारत के सामने 188 रन का लक्ष्य था लेकिन टीम 111 पर ऑल आउट हो गई. भारत को 76 रन से हार का सामना करना पड़ा.

गावस्कर ने जियो स्टार से कहा, ‘भारतीय बल्लेबाजों को ब्रेविस और मिलर की साझेदारी से सीख लेकर इस तरह का नजरिया अपनाने की जरूरत थी. भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया. वे अति आत्मविश्वास के साथ उतरे, हर गेंद पर बल्ला चलाया और विकेट गंवा दिए. साउथ अफ्रीका खेल के हर विभाग में भारत से अव्वल साबित हुआ.’

साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और एक समय उसका स्कोर तीन विकेट पर 20 रन था लेकिन इसके बाद मिलर और ब्रेविस ने 97 रन की साझेदारी की जिससे साउथ अफ्रीका सात विकेट पर 187 रन बनाने में सफल रहा.

गावस्कर ने कहा, ‘भारत ने साउथ अफ्रीका से कोई सबक नहीं लिया. भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतर कर हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. टी20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता.’

उन्होंने कहा, ‘आपको विपक्षी टीम से सीख लेनी चाहिए थी. अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है तो आपको अपनी ईगो त्यागकर उनकी पारी का विश्लेषण करना चाहिए था और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए थी.’ भारत ने पावर प्ले के अंदर अपने शीर्ष तीन बल्लेबाजों ईशान किशन (00), अभिषेक शर्मा (15) और तिलक वर्मा (01) के विकेट गंवा दिये थे.

गावस्कर ने कहा, ‘तिलक वर्मा बेहद चतुर बल्लेबाज है लेकिन इस मैच में उनके खेलने के तरीके से मैं निराश था. तिलक को क्रीज पर कुछ समय बिताना चाहिए था. उन्हें साझेदारी निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था.’

भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा और गावस्कर ने कहा कि वह अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में देखना चाहते हैं. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया.

गावस्कर ने कहा, ‘जिम्बाब्वे की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कमी है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल की अंतिम एकादश में वापसी हो. आप उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल कर सकते हैं. लेकिन अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और ऐसे में वाशिंगटन को बाहर बैठना पड़ेगा.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

