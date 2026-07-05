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Jasprit Bumrah: मुश्किल शेड्यूल की तैयारी में जुटे जसप्रीत बुमराह, रेड-बॉल से शुरू की ट्रेनिंग

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में वापसी करेंगे. जिसकी तैयारी में बुमराह जुटे हुए हैं. जसप्रीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इसकी तस्वीरें शेयर की है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 05, 2026, 06:12 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 06:12 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 06:12 PM IST

आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन और इंजरी के बाद जसप्रीत बुमराह अहमदबाद में रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. जिससे पता चलता है कि वह आगामी मुश्किल शेड्यूल के लिए तैयारी कर रहे हैं. जसप्रीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें रेड एसजी बॉल से गेंदबाजी करते नजर आए. इस दौरान गुजरात की घरेलू टीम के साथी खिलाड़ी भी उन्हें देख रहे थे. पिछले कुछ दिनों से बुमराह गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर अपनी घरेलू टीम के साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. वह पिछली बार 20 मई 2026 को आईपीएल में खेलते नजर आए थे.

वनडे सीरीज से भारतीय टीम में वापसी करेंगे बुमराह

जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया है. लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे.जिसकी शुरुआत 14 जुलाई से होगी. बुमराह वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में खेलते नजर आने वाले हैं.

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जसप्रीत बुमराह को जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र घरेलू टेस्ट और तीन वनडे मुकाबलों से भी आराम दिया गया था. हालांकि, बुमराह सितंबर में एशियन गेम्स के दौरान टी20 मुकाबलों का हिस्सा होंगे.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं वापसी

जसप्रीत बुमराह काफी लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बने हैं. बुमराह की जरूरत श्रीलंका के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के दौरान बहुत ज्यादा होगी. यह सीरीज 15 से 27 अगस्त के बीच खेली जानी है. श्रीलंका का टेस्ट दौरा ऐसा पहला मौका होगा. जब बुमराह इस द्वीपीय देश में रेड-बॉल मैच खेलेंगे. इसके बाद 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी.

भारतीय टीम 9 मुकाबलों के बाद 48.15 प्रतिशत प्वाइंट्स (पीसीटी) के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है. ऐसे में फाइनल मुकाबले में जगह पक्की करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बुमराह की फॉर्म बहुत अहम होगी. जसप्रीत बुमराह ने 52 टेस्ट मुकाबलों में 19.79 की औसत के साथ 234 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, 89 वनडे मुकाबलों में यह दाएं हाथ का गेंदबाज 149 विकेट ले चुका है. 95 टी20 मुकाबलों में बुमराह ने 121 विकेट अपने नाम किए हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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