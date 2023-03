भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबले में कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता. रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. हार्दिक ने बताया कि आखिर उन्होंने क्या टीम चुनी है. वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि वह टॉस हारकर काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त नहीं थे कि क्या किया जाए ऐसे में टॉस हारना एक तरह से अच्छा ही है.

हार्दिक पंड्या ने कहा- हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह विकेट अच्छा लग रहा है लेकिन ओस एक कारण हो सकता है. हमें उम्मीद है कि हम दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. मुझे कुछ टाइम के लिए आराम मिला है और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है. आराम से मुझे बेहतर होने में मदद मिली है. भारत के लिए हर मैच खेलना, हर फॉर्मेट में खेलना गर्व की बात है. इस साल वर्ल्ड कप होना है. वनडे इंटरनैशनल फॉर्मेट काफी अहम है.

? Toss Update - with a special initiative ?@hardikpandya7 - making his ODI captaincy debut - has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Australia.