साल 2026 में भारत का बाकी शेड्यूल कैसा है, किस टीम के खिलाफ खेलने हैं मुकाबले

भारतीय टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज समाप्त हो चुकी है. और अब भारत को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. इसके अलावा साल 2026 में भारत का पूरा शेड्यूल क्या है.

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच

भारत को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए इस सीरीज के दोनों मैच जीतने जरूरी हैं. सीरीज का पहला मैच 15 से 19 अगस्त को गॉल में खेला जाएगा. और दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो में होगा.

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एशियन गेम्स 2026

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारत एशियन गेम्स का हिस्सा बनेगा. यहां टी20 फॉर्मेट में मुकाबले खेले जाएंगे. भारत इस टूर्नामेंट का गत विजेता है. यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा

जब भारतीय टीम एशियन गेम्स में टी20 फॉर्मेट में भाग ले रही होगी उसी दौरान भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी होगी. ये मुकाबले 27 सितंबर से तीन अक्टूबर के बीच होंगे. सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा

भारत के दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम तीन वनडे इंटरनेशनल के बाद पांच टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेलेगी. यह सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी. सीरीज का दूसरा मैच 9, तीसरा मैच 11, चौथा मैच 14 अक्टूबर और सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा, 5 टी20 इंटरनेशनल

भारतीय टीम अक्टूबर के आखिरी में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. इस दौरे पर 22 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. और दूसरा मैच 24, तीसरा मैच 27 चौथा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच 1 नवंबर को खेलेगा.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा, 5 वनडे इंटरनेशनल

भारतीय टीम इसके बाद पांच वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इसमें सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को होगा. दूसरा मैच 7, तीसरा मैच 10, चौथा मैच 13 और पांचवां व आखिरी मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा, टेस्ट

भारतीय टीम को इसके बाद दो टेस्ट मैच खेलने हैं. भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर के बीच खेला जाएगा. और दूसरा मैच 27 नवंबर से एक दिसंबर के बीच होगा.

श्रीलंका का भारत दौरा, ODI सीरीज

अगस्त में भारत जहां श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं. इसे बाद दिसंबर में श्रीलंकाई टीम भारत में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने आएगी. इसमें तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. पहला वनडे 13 दिसंबर को होगा, दूसरा वनडे 16 और तीसरा वनडे 19 दिसंबर को खेला जाएगा.

श्रीलंका का भारत दौरा, T20I सीरीज

इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मैच 22 दिसंबर को होगा इसके बाद 24 दिसंबर को होगा और तीसरा व आखिरी मैच 27 दिसंबर को होगा.