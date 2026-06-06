India Squad; श्रेयस अय्यर बने भारत के टी-20 के नए कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को भी मिला मौका

श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया टी-20 कप्तान बनाया गया है. शनिवार को इसका ऐलान कर दिया गया. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दिया गया है.

बीसीसीआई ने शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम की घोषणा की. तिलक वर्मा को टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है. सूर्य कुमार यादव को इस दौरे के लिए नहीं चुना गया है. वहीं हार्दिक पांड्या को भी जगह नहीं मिली है.

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सूर्या की टीम से हुई छुट्टी, प्रिंस यादव को मौका

आईपीएल 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है. हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है. प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है, हालांकि, उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है. भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है.

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है. वहीं, ईशान किशन और शिवम दुबे को भी टीम में जगह दी गई है, अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे, तो तिलक को उपकप्तान बनाया गया है. नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है. वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं. तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे.

एशियन गेम्स का हिस्सा होंगे जसप्रीत बुमराह

वहीं, एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है. हालांकि, एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं दी गई है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलनी है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी

इंग्लैंड- आयरलैंड टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती और रवि विश्नोई