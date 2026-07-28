श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा.
Published On Jul 28, 2026, 09:43 AM IST
Last UpdatedJul 28, 2026, 09:43 AM IST
Ravindra Jadeja
श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई है. वहीं गुरनूर बराड़ और सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. बुमराह और सुदर्शन भी टीम का हिस्सा हैं, मगर जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन की उपलब्धता बीसीसीआई सीओई से मंजूरी मिलने पर निर्भर है. केएल राहुल टीम के उपकप्तान होंगे.
स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल हो जाने के कारण पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगा. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में होगा.
रविंद्र जडेजा की आठ महीने बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उन्होंने अपना पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. कुलदीप यादव और मानव सुथार भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. वहीं 33 साल के मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन को भी टीम इंडिया में जगह मिली है. सारांश जैन दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं. 54 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 188 विकेट है. उन्होंने दो शतक के साथ दो हजार से ज्यादा रन भी बनाए हैं.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन