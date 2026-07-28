श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गुरनूर- सारांश को पहली बार मिला मौका

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई है. वहीं गुरनूर बराड़ और सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. बुमराह और सुदर्शन भी टीम का हिस्सा हैं, मगर जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन की उपलब्धता बीसीसीआई सीओई से मंजूरी मिलने पर निर्भर है. केएल राहुल टीम के उपकप्तान होंगे.

स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के दौरान चोटिल हो जाने के कारण पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगा. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में होगा.

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🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced



Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.



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आठ महीने बाद रविंद्र जडेजा की वापसी

रविंद्र जडेजा की आठ महीने बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है. उन्होंने अपना पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. कुलदीप यादव और मानव सुथार भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

गुरनूर बराड़ और सारांश जैन को पहली बार मिली जगह

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. वहीं 33 साल के मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन को भी टीम इंडिया में जगह मिली है. सारांश जैन दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं. 54 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 188 विकेट है. उन्होंने दो शतक के साथ दो हजार से ज्यादा रन भी बनाए हैं.

Saransh Jain has earned his maiden Test call-up 👏



Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. 👌 pic.twitter.com/VIlTxFDhAy — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026

भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन