IND vs AUS: इंदौर में 'काला जादू', फिरकी के जाल में फंसती गई टीम इंडिया

अंग्रेजी में एक कहावत है- 'Getting the taste of own medicine'. यानी आपके साथ वही होना जो आप दूसरों के साथ करते आए हैं. इंदौर में भारतीय टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंदौर के होल्कर स्टेडियम पर भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की फिरकी के सामने नाचते हुए नजर आए. गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद कहां जा रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. नाथन लायन, मैथ्यू कुहनमेन और टेड मर्फी की गेंदों पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, सभी हैरान और परेशान दिखे. किसी का बल्ला नहीं चला. किसी के पैर नहीं चले. चला तो बस फिरकी का जादू.

