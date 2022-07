नाटिंघम। इंग्लैंड ने डेविड मलान की 39 गेंद में 77 रन की अर्धशतकीय पारी के बाद कसी गेंदबाजी से रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को 17 रन से हराकर सांत्वना भरी जीत दर्ज की। भारत ने पहले दो मैच जीतकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। सभी प्रारूपों में रोहित शर्मा के नेतृत्व में 20 मैचों में भारत की ये पहली हार है। आखिरी हार नवंबर 2019 में दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ T20I में आई थी।

रोहित शर्मा इस हार के साथ ही इंटरनेशननल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी करने से चूक गए। रिकी पोंटिंग ने 2003 में लगातार अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 20 मैच जिताए थे। रोहित को लगातार 19 मैच जीतने के बाद पहली हार मिली है।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने मलान (छह चौके, पांच छक्के) और लिविंगस्टोन (29 गेंद में नाबाद 42 रन) के बीच चौथे विकेट के लिये 84 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 215 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरूआती तीन विकेट पावरप्ले में गंवा दिये थे लेकिन सूर्यकुमार यादव (117) और श्रेयस अय्यर (28 रन) के बीच चौथे विकेट के लिये 62 गेंद में 119 रन की साझेदारी निभाकर टीम को इन झटकों से उबारा। पर सूर्यकुमार की 55 गेंद में 14 चौके और छह छक्कों जड़ित पारी के बावजूद टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 198 रन ही बना सकी।

इंग्लैंड के ओर से रीस टॉप्ले सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट झटके। उनके अलावा डेविड विली ने दो और क्रिस जॉर्डन ने अंतिम ओवर में दो विकेट प्राप्त किये।

