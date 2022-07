दुबई: इंग्लैंड को वनडे इंटरनैशनल सीरीज के पहले मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्त देने का रोहित शर्मा की टीम को बड़ा फायदा हुआ है। भारत आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत ने 50 ओवर के इस मुकाबले को सिर्फ 18.4 ओवरों में ही अपने नाम कर लिया था। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 रन देकर छह विकेट लिए।

बुमराह और मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जोस बटलर की कप्तानी वाली बुरी तरह असफल रही। इंग्लैंड की टीम 25.2 ओवर में सिर्फ 110 रन बनाकर सिमट गई। इसके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने भारत को आसान जीत दिला दी। रोहित ने नाबाद 76 और धवन ने 31 रन की नाबाद पारी खेली।

Jasprit Bumrah’s incredible spell puts him on the all-time list ?

More ➡️ https://t.co/FgSCGwrZvt pic.twitter.com/FFDLoDoZGb

— ICC (@ICC) July 13, 2022