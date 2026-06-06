आज होगा भारतीय टी20 टीम का ऐलान, क्या वैभव को मिलेगी जगह, अय्यर को कमान?

भारतीय सिलेक्टर्स आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर सकते हैं. इसके साथ ही एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान किया जा सकता है. इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है.

India T20I Team Announcement: आज, शनिवार, 6 जून को भारत की टी20 टीम का ऐलान हो सकता है. इस बात की पूरी संभावना है कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाए. और साथ ही आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे और सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान भी हो सकता है. वैभव सूर्यवंशी को भी इस टीम में जगह मिलने की संभावना है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन अब उनके लिए राह मुश्किल नजर आ रही है. सूर्या का बतौर बल्लेबाज रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. और ऐसे में माना जा रहा है कि सिलेक्टर्स अब उनसे आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं. यह भी खबर है कि टीम से भी उनकी जगह खत्म हो सकती है. हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि उनकी कलाई में चोट है और यह बल्लेबाज उससे संघर्ष कर रहा है.

वहीं अय्यर के पास अच्छा-खासा ट्रैक रिकॉर्ड है. वह लगातार दो साल आईपीएल फाइनल खेलने वाली टीम की अगुआई कर चुके हैं. साल 2024 में उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल जीता था. वहीं 2025 में पंजाब किंग्स की टीम भी उनकी कप्तानी में फाइनल तक पहुंची थी. इससे पहले 2020 में वह दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल में पहुंचा चुके थे. उनकी रणनीतिक क्षमता की खूब तारीफ हो चुकी है. और जिस तरह से वह कप्तानी के साथ-साथ अपनी बल्लेबाजी को संभालते हैं वह भी उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है.

अक्षर पटेल के स्थान पर तिलक वर्मा को भारत का उपकप्तान बनाया जा सकता है. भारत के सामने एक सवाल और भी है कि इस साल जब सितंबर में जापान में एशियन गेम्स के वक्त ही वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भी खेली जा रही होगी. तब भारत को दो अलग-अलग टीमें भेजनी होंगी. उस वक्त तिलक को किसी एक टीम की कमान भी सौंपी जा सकती है. सूर्यवंशी की बात करें तो उनके नाम को लेकर काफी उत्सुकता है. अब क्या इस 15 साल के खिलाड़ी को टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी या फिर उन्हें अभी अपने मौके का इंतजार करना पड़ा सकता है. इसके साथ ही घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा करने वाले स्पिनर हर्ष दूबे और पेसर प्रिंस यादव के नाम पर भी चर्चा हो सकती है.