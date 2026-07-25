श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान ? बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार तक श्रीलंका सीरीज के लिए टीम की घोषणा होगी. भारत 15 अगस्त को गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच से दौरे की शुरुआत करेगा, दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा. हालांकि सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर की चोट ने टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है.

जसप्रीत बुमराह अपने बाएं घुटने की इंजरी की वजह से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे नहीं खेल पाए थे, वहीं वाशिंगटन दाहिने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं. सुंदर की रिकवरी पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी हो सकती है। जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में हुए एकमात्र टेस्ट का हिस्सा नहीं थे.

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बुमराह की रिकवरी पर होगी नजरें

बुमराह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच से बाहर रहे थे, क्योंकि उनके बाएं घुटने में चोट लग गई थी और उसमें सूजन आ गई थी. इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, हम उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं. टेस्ट सीरीज शुरू होने में अभी तीन सप्ताह का समय है , इसलिए उनके पास ठीक होने और श्रीलंका में टीम से जुड़ने के लिए पर्याप्त समय है.

भारतीय टीम चार अगस्त तक श्रीलंका पहुंच जाएगी और वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब में चार दिवसीय मैच खेलेगी, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या बुमराह अगस्त के पहले सप्ताह में टीम के साथ यात्रा कर पाएंगे या नहीं.

रविंद्र जडेजा की होगी वापसी

अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच खेलने के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं. श्रीलंका में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए जडेजा को टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिसमें भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

जहां तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा संभालेंगे, वहीं अनुभवी कुलदीप यादव और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार के साथ स्पिन विभाग की अगुवाई करेंगे. मानव ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए अपना प्रभाव छोड़ा था.

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जिम्बाब्वे सीरीज के बाद बीसीसीआई करेगी समीक्षा बैठक

बीसीसीआई जिम्बाब्वे सीरीज के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक भी करेगी. सैकिया ने कहा कि रिव्यू मीटिंग अगस्त महीने के शुरुआत में हो सकती है. बीसीसीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय में होने वाली समीक्षा बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CEO) के क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण और पांच सदस्यों वाले चयन समिति के सदस्य हिस्सा लेंगे. समीक्षा बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हार और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है.