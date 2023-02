IND vs AUS: जानिए नागपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत पर क्या बोले क्रिकेट जगत के दिग्गज

स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का डर आखिरकार सही साबित हुआ और उनके पांच विकेट की मदद से एक ही सत्र में पूरी आस्ट्रेलियाई टीम को सिर्फ 91 रन पर समेटकर भारत ने पहला क्रिकेट टेस्ट महज तीन दिन के भीतर एक पारी और 132 रन से जीत लिया। इस तरह मेजबान टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त बना ली ।

सुबह अक्षर पटेल के 84 और मोहम्मद शमी के 37 रन की मदद से भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढ़त ले ली थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने महज एक सत्र में ही 10 विकेट गंवा दिये और 32.3 ओवर में 91 रन पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया का भारतीय सरजमीं पर टेस्ट में ये सबसे न्यूनतम स्कोर है।

टीम इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया पर मिली इस शानदार जीत से भारतीय क्रिकेट खेमें में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सोशल मीडिया पर इस जीत को लेकर शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने लिखा, "जब तक दोनों टीमें बल्लेबाजी न कर ले तब तक किसी पिच का आकलन न करें। अगर दोनों टीमें संघर्ष करती हैं, तो उस पिच में कुछ है। अगर सिर्फ एक टीम संघर्ष करती है, तो वह स्किल है। बहुत अच्छा खेली टीम इंडिया।"

Never judge a pitch until both teams have batted on it. If both teams struggle, it's the pitch. If just one team struggles, it's the skills. Well played Team India ?? ?? #INDvAUS pic.twitter.com/b7QgZXlCXU — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 11, 2023

अनिल कुंबले ने लिखा, "टीम इंडिया ने दबदबे के साथ अभूतपूर्व जीत हासिल की। कप्तान रोहित ने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया और जडेजा-अश्विन ने बेहतरीन सपोर्ट दिया। अक्षर ने भी शानदार खेल दिखाया।"

Complete dominance by #TeamIndia to seal a phenomenal win. Skipper @ImRo45 led from the front and was backed well with @imjadeja & @ashwinravi99’s support. @akshar2026 was excellent too #INDvAUS — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 11, 2023

दिनेश कार्तिक ने लिखा, "इस टेस्ट मैच में शुरू से अंत तक भारत का दबदबा रहा। बॉर्डर-गावस्कर सीरीज की शानदार शुरुआत।"

India dominated the Test from the start to finish. Terrific start to the #BorderGavaskarTrophy!#INDvAUS pic.twitter.com/iGhQtfgQM4 — DK (@DineshKarthik) February 11, 2023

पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने ट्वीट किया, "टीम इंडिया को बड़े अंतर से सनसनीखेज जीत हासिल करने पर शाबाशी। इसके लिए एक बोनस प्वाइंट मिलना चाहिए।"

Well done Team India on your Sensational win by a huge margin. There needs to be a bonus point for this. ???.#INDvAUS — Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) February 11, 2023

युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, " शानदार प्रदर्शन शुरू से अंत तक! बधाई हो लड़कों ? सीरीज की शानदार शुरुआत।"

Clinical performance from start to finish ! Congratulations boys ? what a great start to the series ? ???? @BCCI #IndiaVSAustralia #BorderGavaskarTrophy2023 pic.twitter.com/fsLfnDplV9 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 11, 2023

नागपुर टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेने वाले अश्विन ने एक मजेदार ट्वीट शेयर किया।