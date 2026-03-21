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इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां खेला जाएगा मैच ?

भारत ने पिछले सात सालों में तीन बार आयरलैंड का दौरा किया है. 2007 के बाद बेलफास्ट में टीम इंडिया अपना मैच खेलेगी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 21, 2026 11:56 AM IST

India T20I Team
India T20I Team

IND VS IRE: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है. आईपीएल के ठीक बाद टीम इंडिया अफगानिस्तान की मेजबानी करेगी. अफगानिस्तान के खिलाफ भारत एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलेगा, इसके बाद भारत को इंग्लैंड दौरे पर जाना है. इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम आयरलैंड भी जाएगी, जिसका शेड्यूल रविवार को बीसीसीआई ने जारी किया.

बीसीसीआई ने शनिवार को बताया कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत, इंग्लैंड में अपने व्हाइट-बॉल असाइनमेंट से पहले 26 जून और 28 जून को आयरलैंड में दो T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा. ये दोनों मैच बेलफ़ास्ट में होंगे, जहां भारतीय टीम 2007 के बाद पहली बार खेलेगी.

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दो मैचों की T20I सीरीज़ के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा,टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) जून 2026 में दो मैचों की T20I सीरीज़ के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी. पिछले आठ सालों में तीन बार (2018, 2022 और 2023) आयरलैंड का दौरा करने के बाद यह दौरा 2007 के बाद पहली बार बेलफ़ास्ट में भारत की वापसी का प्रतीक होगा.

BCCI का यह बयान आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्राहम वेस्ट के उस बयान के दो दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पॉल स्टर्लिंग के T20I कप्तान के पद से हटने के फ़ैसले की घोषणा करते हुए इस सीरीज़ की पुष्टि की थी. भारत, जो 20 जून को खत्म होने वाली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक टेस्ट और तीन मैचों की ODI सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा है, एक जुलाई से 19 जुलाई तक पांच T20I और तीन ODI खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगा.

नए कप्तान के साथ उतरेगी आयरलैंड की टीम

भारत ने पिछले सात सालों में तीन बार आयरलैंड का दौरा किया है, और डबलिन के बाहरी इलाके में स्थित मालाहाइड में उसे दर्शकों का ज़बरदस्त समर्थन मिला है. वेस्ट ने गुरुवार को कहा था कि भारत के साथ यह सीरीज़ उनकी आने वाली गर्मियों की योजनाओं का हिस्सा है. वेस्ट ने कहा था, 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़िकेशन पक्का होने के बाद, पॉल (स्टर्लिंग) का T20 कप्तान के पद से हटने का फ़ैसला नए कप्तान को अपनी शैली और कार्यप्रणाली को लागू करना शुरू करने का मौक़ा देता है, जिसकी शुरुआत जून में भारत के साथ होने वाली सीरीज़ से होगी.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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