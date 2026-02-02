This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: नियम से चलेगा भारत, पाकिस्तान के बायकॉट के बाद श्रीलंका जाएगी सूर्यकुमार यादव की टीम
पाकिस्तान ने भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला किया हो लेकिन भारतीय टीम आईसीसी के प्रोटोकॉल का पालन करेगी. और इस हिसाब से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच के लिए श्रीलंका जरूर जाएगी.
नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत सात फरवरी को हो रही है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. और इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी सरकार फैसला लेती है कि उसकी टीम टूर्नामेंट में तो भाग लेगी लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में नहीं खेलेगी.
भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के चलते ही दोनों बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे थे कि साल 2027 तक वे एक-दूसरे के देश का दौरा नहीं करेंगे. और आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में उनके मैच तटस्थ देशों में होंगे. इसी वजह से पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं. और अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है. इस बीच कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच के लिए तय निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से श्रीलंका का दौरा करेगी.
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होना तय था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों ने कहा है कि आईसीसी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी. भारत शेड्यूल के हिसाब से चलेगा और उसका पालन करेगा. भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनेगा और मैच रेफरी द्वारा मैच रद्द करने के आधिकारिक फैसले का इंतजार करेगा.
दूसरी ओर आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया कि इस फैसले के दीर्घकालिक नतीजे हो सकते हैं. आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला वैश्विक क्रिकेट की निष्पक्षता को कमजोर करता है, जिसके देश में खेल पर दीर्घकालिक प्रभाव देखे जा सकते हैं. गवर्निंग बॉडी ने यह बयान पाकिस्तान सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उसने पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका के यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के विरुद्ध होने वाले मुकाबले में न खेलने का फैसला किया है, हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया. आईसीसी ने यह भी कहा कि उसे इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
बयान में कहा गया, ‘आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर गौर किया है जिसमें उसने अपनी नेशनल टीम को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चुनिंदा रूप से हिस्सा लेने का निर्देश दिया है. हालांकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनिंदा रूप से हिस्सा लेने की यह स्थिति एक ग्लोबल खेल आयोजन के मूल सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती, जहां सभी योग्य टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है.’
बयान में कहा गया, ‘आईसीसी उम्मीद करता है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है. आईसीसी की प्राथमिकता आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन बनी हुई है, जो पीसीबी सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. उम्मीद है कि पीसीबी एक ऐसा समाधान तलाशेगा, जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करे.’
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर टीमें नॉकआउट मुकाबलों में आमने-सामने रहती हैं, तो फिर क्या होगा? 24 जनवरी को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला लेगी, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए थे.
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.
पाकिस्तान ग्रुप-ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) के साथ है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है. पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.
अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो उसे दो अंक गंवाने पड़ सकते हैं. आईसीसी की खेल शर्तों के अनुसार, बहिष्कार की स्थिति में पाकिस्तान का नेट रन रेट भी प्रभावित होगा. क्लॉज 16.10.7 के तहत, बहिष्कार होने पर डिफॉल्ट करने वाली टीम की पारी के पूरे 20 ओवर उस मुकाबले में माने जाएंगे और इन्हें प्रतियोगिता के संबंधित चरण में टीम के औसत रन प्रति ओवर की गणना में शामिल किया जाएगा.