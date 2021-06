India tour of England 2021: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो चुकी है. बीसीसीआई ने इस दौरे पर खिलाड़ियों को अपने साथ पत्नियों को लेकर जाने की इजाजत दी है. ऐसे में कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी इंग्लैंड जा रही हैं. टीम चार्टर्ड प्लेन में रवाना हुई. इस दौरान कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें अनुष्का के साथ उनकी बेटी वामिका (Vamika) भी नजर आ रही हैं.

बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18-22 जून के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला खेलना है, जिसके बाद टीम इंडिया, इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. ऐसे में भारतीय खिलाड़ी लंबे वक्त तक अपने देश से दूर रहेंगे.

The entire Indian team along with the ladies team are on their way to England for their next tournament. All the cricketers were snapped with with their spouse and kids as they all arrived in a common bus abd not their individual cars. #viratkohli #anushkasharma ❤ pic.twitter.com/FgqW3k9QTd

