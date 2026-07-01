भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल

India tour of England: भारत के इंग्लैंड दौरे की आधिकारिक शुरुआत आज हो रही है. भारतीय टीम पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेलेगी. भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ हार मिली थी. और इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टीम जल्द-से-जल्द लय हासिल करना चाहेगी.
Published On Jul 01, 2026, 09:21 AM IST
Last UpdatedJul 01, 2026, 09:21 AM IST
INDIA VS ENGLAND
नई दिल्ली: भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. भारत को दोनों मैचों में हार मिली. और अब भारतीय टीम 1 जुलाई, 2026 से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. सीरीज के मैच 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 4 जुलाई को मेनचेस्टर, 7 जुलाई को नॉटिंगम, 9 जुलाई को ब्रिस्टल और 11 जुलाई को सीरीज का आखिरी मैच साउथम्पटन में होगा.
श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया है. हालांकि बतौर कप्तान उनके सफर का आगाज अच्छा नहीं रहा. भारत को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. बेलफास्ट में खेले गए दोनों मैचों में भारतीय टीम हारी. पहली बार भारत न सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ मैच बल्कि सीरीज हारा. आयरलैंड में गेंदबाजों के लिए मददगार पिचों पर भारतीय बल्लेबाजी, काफी संघर्ष करती हुई दिखी. इसके साथ ही भारतीय गेंदबाजी में भी कमी देखी गई.
अब भारत इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. इसके बाद भारत को तीन वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेलने हैं. ये मैच 14 जुलाई को बर्मिंगम, 16 जुलाई को कार्डिफ और 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले जाएंगे. वनडे में भारतीय टीम की अगुआई शुभमन गिल करेंगे. वहीं इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े सितारों की भी वापसी होगी.
1 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, पहला टी20 इंटरनेशनल, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ली-स्ट्रीट (10:00 PM)
4 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा टी20 इंटरनेशनल, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (7:00 PM)
7 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा टी20 इंटरनेशनल, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम (10:00 PM)
9 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा टी20 इंटरनेशनल, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल, (10:00 PM)
11 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां टी20 इंटरनेशनल, द रोज बॉल (7:00 PM)
14 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे इंटरनेशनल, एजबेस्टन, बर्मिंगम (3:30 PM)
16 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा वनडे इंटरनेशनल, सोफिया गार्डंस, कार्डिफ (5:30 PM)
18 जुलाई: भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा वनडे इंटरनेशनल, लॉर्ड्स, लंदन (3:30 PM)
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सुर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सॉनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेटेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट (विकेटकीपर), जोश टंग, ल्यूक वुड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी*, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़
भारत के इंग्लैंड दौरे के मुकाबले टीवी पर सोनी स्पोर्टस नेटवर्क पर देख पाएंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉ़टस्टार भी देखी जा सकेगी.
भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 30 बार आमना-सामना हुआ है. इसमें से 18 बार भारत जीता है और 12 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं. वहीं इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए 9 मैचों में पांच मेजबान ने और चार में भारत जीता है.