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India Tour of England 2026: IND vs ENG T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल, स्क्वॉड, मैच टाइमिंग्स और लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल

इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 1 जुलाई, बुधवार से हो रहा है. भारत को इस दौरे पर पांच टी20 के अलावा तीन वनडे मैच भी खेलने हैं. भारतीय टीम नए कप्तान के साथ क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट खेलने पहुंची है. आखिर क्या रहेगी इन मैचों की टाइमिंग, कैसी हैं दोनों टीमें और आप इन मैचों को कहां देख पाएंगे. सारी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 30, 2026, 08:49 AM IST

Published On Jun 30, 2026, 08:49 AM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 08:49 AM IST

Shreyas iyer india vs england

Shreyas iyer india vs england

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच एक जुलाई से 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है. बुधवार को सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे. देखते हैं इस दौरे का शेड्यूल, दोनों टीमें और बाकी की-पॉइंट्स

श्रेयस अय्यर के हाथों में भारतीय टीम की कमान

भारतीय टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर के हाथों में है. तीन महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव भारतीय दल का भी हिस्सा नहीं हैं. अय्यर की कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर इसमें सुधार करना चाहेगी.

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आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारत ने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया था. हालांकि सुनील गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले ही मैच में 15 साल के इस किशोर बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए. आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज किया था. सैमसन दोनों ही पारियों में खाता नहीं खोल पाए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम

मैचतारीखसमयमैदान
पहला T20I1 जुलाई, 202610:00 PMचेस्टर-ली-स्ट्रीट
दूसरा T20I4 जुलाई, 20267:00 PMमैनचेस्टर
तीसरा T20I7 जुलाई, 202610:00 PMनॉटिंगम
चौथा T20I9 जुलाई, 202610:00 PMब्रिस्टल
पांचवां T20I11 जुलाई, 20267:00 PMसाउथैम्टन
पहला ODI14 जुलाई, 20263:30 PMबर्मिंगम
दूसरा ODI16 जुलाई, 20265:30 PMकार्डिफ
तीसरा ODI19 जुलाई, 20263:30 PMलॉर्ड्स

आयरलैंड के खिलाफ मिली हार को भुलाना चाहेंगे अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज बहुत अच्छा नहीं रहा. भारत को पहली बार न सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार मिली बल्कि सीरीज भी गंवानी पड़ी. इससे टीम इंडिया की खूब छीछालेदर हुई. अब भारत इंग्लैंड में जीत हासिल कर इस जख्म पर मरहम लगाना चाहेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2028 और ओलिंपिक के लिए टीम इंडिया का प्लान

भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 का वर्ल्ड कप जीता था. भारत पहला देश बना था जिसने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीता हो. लेकिन इसके बाद सूर्या को पदमुक्त कर दिया गया. अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कांधों पर है. अय्यर को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. अय्यर ने साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुआई की थी. टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था. इसके बाद साल 2025 में वह पंजाब किंग्स के कप्तान थे. इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. 2026 में भी उनकी टीम की शुरुात अच्छी रही थी हालांकि टीम बाद में पटरी से उतर गई थी.

अय्यर को क्यों मिली थी टीम इंडिया की कप्तानी

अय्यर की कप्तानी के गुर से प्रभावित होकर ही उन्हें टीम इंडिया की टी20 टीम की कमान सौंपी गई. भारत की निगाहें 2028 के टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेंलिस ओलिंपिक पर हैं. ओलिंपिक में लंबे वक्त बाद क्रिकेट की एंट्री हो रही है. और टीम इंडिया यहां सोने के तमगे पर नजर रखे हुए है.

भारत और इंग्लैंड के बीच कैसा है रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और इसमें से 18 भारतीय टीम ने जीती है. भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में नौ टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. इसमें से भारत ने चार और इंग्लैंड ने पांच मैच जीते हैं. यानी अपनी घरेलू धरती पर मेजबान टीम का पलड़ा भारी है. भारत के खिलाफ 2026 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से इंग्लैंड ने कोई टी20 मुकाबला नहीं खेला है. और अब टीम नया खाता जीत के साथ खोलना चाहेगी.

भारत में कहां देख पाएंगे इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का टीवी पर प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉ़टस्टार पर देखी जा सकेगी.

भारत के इंग्लैंड दौरे के की-पॉइंट्स

  1. कुल मैच- 8 (5 टी20I + 3 ODI)
  2. कब होंगे शुरू- 1 जुलाई 2026 (पहला टी20I, चेस्टर-ले-स्ट्रीट)
  3. आखिरी मैच कब- 19 जुलाई 2026 (तीसरा ODI, लॉर्ड्स)
  4. भारत के कप्तान- टी20I – श्रेयस अय्यर, ODI – शुभमन गिल
  5. इंग्लैंड के कप्तान- टी20I – हैरी ब्रूक (ODI टीम/कप्तान की घोषणा बाकी)
  6. कहां खेले जाएंगे मैच- चेस्टर-ले-स्ट्रीट, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, साउथम्प्टन, बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स
  7. टीवी पर कहां होगा मैच- Sony Sports Network
  8. लाइव स्ट्रीमिंग- JioHotstar और Sony LIV

भारत का इंग्लैंड दौरा 2026: टी20 टीम

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर) वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल साल्ट (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टोंग, ल्यूक वुड।

भारत और इंग्लैंड के वनडे सीरीज के लिए टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।

इंग्लैंड ने अभी अपनी वनडे टीम का ऐलान नहीं किया है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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