IND vs ENG T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल, स्क्वॉड, मैच टाइमिंग्स और लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल

इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 1 जुलाई, बुधवार से हो रहा है. भारत को इस दौरे पर पांच टी20 के अलावा तीन वनडे मैच भी खेलने हैं. भारतीय टीम नए कप्तान के साथ क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट खेलने पहुंची है. आखिर क्या रहेगी इन मैचों की टाइमिंग, कैसी हैं दोनों टीमें और आप इन मैचों को कहां देख पाएंगे. सारी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी.
Published On Jun 30, 2026, 08:49 AM IST
Last UpdatedJun 30, 2026, 08:49 AM IST
Shreyas iyer india vs england
नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच एक जुलाई से 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है. बुधवार को सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे. देखते हैं इस दौरे का शेड्यूल, दोनों टीमें और बाकी की-पॉइंट्स
भारतीय टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर के हाथों में है. तीन महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव भारतीय दल का भी हिस्सा नहीं हैं. अय्यर की कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर इसमें सुधार करना चाहेगी.
आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारत ने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया था. हालांकि सुनील गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले ही मैच में 15 साल के इस किशोर बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए. आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज किया था. सैमसन दोनों ही पारियों में खाता नहीं खोल पाए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.
|मैच
|तारीख
|समय
|मैदान
|पहला T20I
|1 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|चेस्टर-ली-स्ट्रीट
|दूसरा T20I
|4 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|मैनचेस्टर
|तीसरा T20I
|7 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|नॉटिंगम
|चौथा T20I
|9 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|ब्रिस्टल
|पांचवां T20I
|11 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|साउथैम्टन
|पहला ODI
|14 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|बर्मिंगम
|दूसरा ODI
|16 जुलाई, 2026
|5:30 PM
|कार्डिफ
|तीसरा ODI
|19 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|लॉर्ड्स
श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज बहुत अच्छा नहीं रहा. भारत को पहली बार न सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार मिली बल्कि सीरीज भी गंवानी पड़ी. इससे टीम इंडिया की खूब छीछालेदर हुई. अब भारत इंग्लैंड में जीत हासिल कर इस जख्म पर मरहम लगाना चाहेगा.
भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 का वर्ल्ड कप जीता था. भारत पहला देश बना था जिसने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीता हो. लेकिन इसके बाद सूर्या को पदमुक्त कर दिया गया. अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कांधों पर है. अय्यर को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. अय्यर ने साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुआई की थी. टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था. इसके बाद साल 2025 में वह पंजाब किंग्स के कप्तान थे. इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. 2026 में भी उनकी टीम की शुरुात अच्छी रही थी हालांकि टीम बाद में पटरी से उतर गई थी.
अय्यर की कप्तानी के गुर से प्रभावित होकर ही उन्हें टीम इंडिया की टी20 टीम की कमान सौंपी गई. भारत की निगाहें 2028 के टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेंलिस ओलिंपिक पर हैं. ओलिंपिक में लंबे वक्त बाद क्रिकेट की एंट्री हो रही है. और टीम इंडिया यहां सोने के तमगे पर नजर रखे हुए है.
भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और इसमें से 18 भारतीय टीम ने जीती है. भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में नौ टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. इसमें से भारत ने चार और इंग्लैंड ने पांच मैच जीते हैं. यानी अपनी घरेलू धरती पर मेजबान टीम का पलड़ा भारी है. भारत के खिलाफ 2026 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से इंग्लैंड ने कोई टी20 मुकाबला नहीं खेला है. और अब टीम नया खाता जीत के साथ खोलना चाहेगी.
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का टीवी पर प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉ़टस्टार पर देखी जा सकेगी.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर) वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल साल्ट (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टोंग, ल्यूक वुड।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।
इंग्लैंड ने अभी अपनी वनडे टीम का ऐलान नहीं किया है.