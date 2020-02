U19 World Cup, Semi-Final, Dream 11 Prediction: पाकिस्तान को पस्त कर लगातार तीसरी बार फाइनल का टिकट कटाने

India Under-19s vs Pakistan Under-19s Super League Semi-Final 1 Dream11 Tips and Predictions Check Dream11 India Under-19s vs Pakistan Under-19s 2020 Super League Semi-Final 1, India Under-19s tour of South Africa, Cricket Prediction Tips For Semi-Final 1 Match India Under-19s vs Pakistan Under-19s :चार बार की चैंपियन भारत और उसके चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में मंगलवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 में आमना-सामना होगा. भारत की जूनियर टीम इस मैच को जीतकर लगातार तीसरी बार फाइनल का टिकट कटाने मैदान पर उतरेगी.

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. पिछले साल भी दोनों टीमों की भिड़ंत सेमीफाइनल में हुई थी जहां भारतीय टीम ने पाक को 203 रन से रौंद दिया था. अब तक अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमों का आमना-सामना 9 बार हुआ है जहां पाक ने 5 जबकि भारत ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है.

भारतीय टीम की कमान प्रियम गर्ग के हाथों में है जबकि पाकिस्तान की अगुआई रोहेल नजीर कर रहे हैं.

सेमीफाइनल के लिए ड्रीम XI टीम:

My Dream11 Team

ध्रुव जुरेल, प्रियम गर्ग, यशस्वी जायसवाल (कप्तान), मुहम्मद हुरेरा, तिलक वर्मा, कासिम अकरम (उप कप्तान), कार्तिक त्यागी, रवि बिश्नोई, अर्थव अनकोलेकर, अब्बास आफरीदी और ताहिर हुसैन.

इंडिया अंडर 19 बनाम पाकिस्तान अंडर 19 संभावित इलेवन

भारत:

यशस्वी जायसवाल,दिव्यांश सक्सेना, तिलक वर्मा, प्रियम गर्ग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), सिद्धेश वीर, अर्थव अनकोलेकर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी और अकाश सिंह.

पाकिस्तान:

हैदर अली, मुहम्मद हुरैरा, रोहेल नजीर (कप्तान, विकेटकीपर), फहद मुनीर, कासिम अकरम, मोहम्मद हैरिस, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, ताहिर हुसैन, आमिर अली, मोहम्मद आमिर खान.

स्क्वॉड :

भारत : यशस्वी जायसवाल,दिव्यांश सक्सेना, तिलक वर्मा, प्रियम गर्ग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), सिद्धेश वीर, अर्थव अनकोलेकर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी और अकाश सिंह, विद्याधर पाटिल, शुभांग हेगड़े, शाश्वत रावत और कुमार कुशाग्र.

पाकिस्तान:

हैदर अली, मुहम्मद हुरैरा, रोहेल नजीर (कप्तान, विकेटकीपर), फहद मुनीर, कासिम अकरम, मोहम्मद हैरिस, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, ताहिर हुसैन, आमिर अली, मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल बांग्लजई, मुहम्मद शहजाद और अरिश अली खान.

