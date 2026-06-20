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IND vs AFG: चेन्नई में कैसी होगी तीसरे वनडे की पिच, रनों का अंबार या विकेटों की बौछार, जानें मौसम का भी हाल

रोहित शर्मा ही इस मैच में पारी का आगाज करेंगे. भारत सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुका है. और अब उसकी कोशिश सूपड़ा साफ करने की होगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 20, 2026, 10:17 AM IST

Published On Jun 20, 2026, 10:17 AM IST

Last UpdatedJun 20, 2026, 10:17 AM IST

Rohit Sharma practice session

नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम शुरुआती दो मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है. तीसरे वनडे में अफगानिस्तान की टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरेगी.

भारतीय टीम का प्रदर्शन दोनों ही वनडे मुकाबले में शानदार रहा है. दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया था. बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. गिल दो वनडे मुकाबलों में अब तक 238 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 238 रन बना चुके हैं. वहीं, ईशान किशन भी शानदार लय में दिखाई दिए हैं. ईशान ने दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी.

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रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 39 गेंदों में 48 रनों की दमदार पारी खेली थी. हालांकि, टीम यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर से आखिरी वनडे में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार की जोड़ी कारगर साबित हुई है. गुरनूर ने अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है और वह 6 विकेट निकाल चुके हैं. वहीं, प्रिंस यादव ने अपने डेब्यू मैच में 2 विकेट चटकाए थे.

दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए इस सीरीज में कुछ भी सही नहीं घटा है. बल्लेबाजी में गुरबाज और रहमत शाह को छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए हैं. रहमत ने दूसरे वनडे में 79 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि पहले एकदिवसीय में शतक लगाने वाले गुरबाज ने दूसरे वनडे में 33 गेंदों में 41 रन बनाए थे. टीम का गेंदबाजी अटैक भी बेहद साधारण नजर आया है. दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए 50 ओवर में 402 रन बना डाले थे.

एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच को स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि, आईपीएल 2026 के दौरान यहां की पिच बल्लेबाजों को भी फेवर करती नजर आई थी. चिदंबरम स्टेडियम में अब तक कुल 39 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, रनों का पीछा करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है.

पहली पारी का औसतन स्कोर 229 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 208 रन रहा है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को चेन्नई में बारिश होने की आशंका 55 प्रतिशत है. इसके साथ ही ज्यादातर समय बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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