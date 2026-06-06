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IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान LIVE TEST MATCH, पहला दिन

India (IND) vs Afghanistan (AFG) Test Match Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से न्यू मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. करीब सात महीने से भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में व्यस्त थे. पहले वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल में...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 06, 2026, 09:00 AM IST

Published On Jun 06, 2026, 09:00 AM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 09:00 AM IST

India (IND) vs Afghanistan (AFG) Test Match Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से न्यू मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. करीब सात महीने से भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में व्यस्त थे. पहले वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल में खिलाड़ियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया. अब शनिवार, 6 जून से टेस्ट सीजन का आगाज हो रहा है. घरेलू क्रिकेट पर भारत को पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह मैच अहमियत नहीं है लेकिन भारत घरेलू सीरीज में मिली पिछली हार से सबक लेना चाहेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछला टेस्ट 2018 में हुआ था और तब भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी. अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मानव सुतार और हर्ष दूबे को मौका मिल सकता है.

इस बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि नंबर तीन पर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल में मौका दिया जाएगा. सुदर्शन ने नंबर छह पर बल्लेबाजी की है लेकिन वह उस पोजिशन पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए हैं. भारतीय टीम भले ही काफी मजबूत हो लेकिन अफगानिस्तान को कमजोर आंकने की भूल तो टीम इंडिया नहीं करेगी.

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी

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मानव सुतार को मिला मौका, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में मानव सुतार को मौका मिला है. शनिवार, 6 जून से न्यू मुल्लांपुर में खेले जा रहे मैच में भारत ने 23 साल के इस गेंदबाजी ऑलराउंडर को मौका दिया है.

IND vs AFG, One off TEST LIVE: क्या है अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी

IND vs AFG, One off TEST LIVE: क्या है भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान LIVE TEST MATCH, पहला दिन

नमस्कार, भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच, न्यू मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. भारतीय टीम घरेलू धरती पर पिछले कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन से उबरना चाहेगी. हम इस मैच का लाइव स्कोर और उससे जुड़ी खबरें आपको देते रहेंगे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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