India (IND) vs Afghanistan (AFG) Test Match Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से न्यू मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. करीब सात महीने से भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में व्यस्त थे. पहले वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल में...
Published On Jun 06, 2026, 09:00 AM IST
Last UpdatedJun 06, 2026, 09:00 AM IST
India (IND) vs Afghanistan (AFG) Test Match Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से न्यू मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. करीब सात महीने से भारतीय खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में व्यस्त थे. पहले वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल में खिलाड़ियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया. अब शनिवार, 6 जून से टेस्ट सीजन का आगाज हो रहा है. घरेलू क्रिकेट पर भारत को पिछले साल नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह मैच अहमियत नहीं है लेकिन भारत घरेलू सीरीज में मिली पिछली हार से सबक लेना चाहेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछला टेस्ट 2018 में हुआ था और तब भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी. अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मानव सुतार और हर्ष दूबे को मौका मिल सकता है.
इस बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि नंबर तीन पर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल में मौका दिया जाएगा. सुदर्शन ने नंबर छह पर बल्लेबाजी की है लेकिन वह उस पोजिशन पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए हैं. भारतीय टीम भले ही काफी मजबूत हो लेकिन अफगानिस्तान को कमजोर आंकने की भूल तो टीम इंडिया नहीं करेगी.
भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी