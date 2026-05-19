IND VS AFG: अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, प्रिंस यादव को मिला मौका

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें वनडे में प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार और टेस्ट में मानव सुथार को पहली बार टीम में जगह मिली है.
Published On May 19, 2026, 04:24 PM IST
Last UpdatedMay 19, 2026, 04:24 PM IST
अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है. वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली है. वहीं वनडे में प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, और हर्ष दुबे को पहली बार जगह मिली है. जबकि टेस्ट में मानव सुथार, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को शामिल किया गया है.
अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने टीम में जगह दी है. जिसमें प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे और मानव सुथार का नाम शामिल है.
प्रिंस ने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. विराट कोहली को बोल्ड करने के बाद हर कोई प्रिंस की गेंदबाजी का फैन बन गया था. वहीं घरेलू क्रिकेट में शानदार का ईनाम गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे और मानव सुथार को मिला है.
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए कई दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया है. जिसमें ऑलराउंडर अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है.
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान) साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे