शानदार आईपीएल करियर के बाद वनडे क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले तेज गेंदबाज को आज ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भी डेब्‍यू का मौका मिल गया. भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने मैच से पहले टॉस के दौरान बैक टू बैक दो मैचों में वनडे के बाद टी20 में खिलाने के पीछे का कारण बताया.

विराट कोहली ने कहा, “टी नटराजन आज अपना टी20 डेब्‍यू करने जा रहा है. वो तीसरे वनडे के दौरान काफी कंपोज यानी लय में नजर आ रहे थे. यही वजह है कि आज उन्‍हें टी20 टीम में भी शामिल किया गया है.”

“ये एक अच्‍छा मौका है जब हम कुछ लड़कों की तरफ देखें. अबतक हम अपने गेंदबाजों का वर्कलोड काफी अच्‍छे से मैनेज कर पाए हैं.”

Onwards and upwards!

After his ODI debut, @Natarajan_91 will today play his maiden T20I game for #TeamIndia. He gets his from @Jaspritbumrah93 #AUSvIND pic.twitter.com/hfDsw2Tycu

— BCCI (@BCCI) December 4, 2020