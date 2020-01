अपनी शानदार फॉर्म से भारतीय टीम मैनजमेंट की परेशानी बढ़ाने वाले बल्लेबाज केएल राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई वनडे में नंबर तीन पर खेलने के बाद राहुल को राजकोट में नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने भेजा गया लेकिन इस खिलाड़ी ने दूसरे मैच में भी अर्धशतकीय पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले क्रिकेट समीक्षकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि टीम मैनेजमेंट शिखर धवन और राहुल में से किस खिलाड़ी को सलामी बल्लेबाज की भूमिका के लिए चुनेगी। कप्तान विराट कोहली के सामने धवन के अनुभव और राहुल की मौजूदा फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्प था लेकिन उन्होंने तीसरा विकल्प चुना।

कोहली ने रोहित शर्मा के साथ धवन और राहुल दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह दी। धवन और रोहित को सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा देकर कोहली ने राहुल को अपनी जगह तीसरे नंबर पर उतरा और खुद चार नंबर पर खेले, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई। हालांकि राहुल ने तीन नंबर पर खेलते हुए मुंबई वनडे में 47 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में राहुल के बल्लेबाजी क्रम में फिर बदलाव कर उन्हें पांचवें नंबर पर भेजा गया लेकिन केरल के लिए खिलाड़ी ने इस बार भी टीम को निराश नहीं किया। राहुल ने राजकोट में 52 गेंदो पर 6 चौकों और तीन छक्कों के दम पर 80 रनों की खेली। जिसके बाद फैंस ने इस बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की।

Absolute class #KLRahul . Luxury to have a player who can bat anywhere.

सोशल मीडिया पर राहुल के किसी भी क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता को खूब सराहा गया। भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी करने के साथ नंबर तीन, चार और पांच पर खेल चुके राहुल ने पहले दोनों वनडे मैचों में विकेटकीपिंग भी की। राजकोट में राहुल ने शानदार स्टंपिंग कर विपक्षी कप्तान एरोन फिंच का विकेट लिया। अब तो भारतीय फैंस ने मान लिया है कि राहुल एक पूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्हें टी20 विश्व कप के लिए स्क्वाड में जगह जरूर मिलनी चाहिए।

Why i am not in KXIP, this man gonna end me in #IPL2020 #KLRahul pic.twitter.com/BmrGLjK26x

Team asks KL Rahul to open.

Team asks KL Rahul to bat 3.

Team asks KL Rahul to bat at 4.

Team asks KL Rahul to bat at 5.

Team asks KL Rahul to keep.

This man has done everything in the last 9 months.#INDvAUS #KLRahul pic.twitter.com/SpaBlhKLLr

