अक्सर अपनी बल्लेबाजी में अनिरंतरता की कमी की वजह से फैंस के निशाने पर रहने वाले मनीष पांडे को शानदार फील्डिंग के चलते फैंस से खूब तारीफ मिल रही है। पांडे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक हाथ से शानदार कैच लेकर विपक्षी टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर को आउट किया।

राजकोट वनडे में खेले जा रहे दूसरे मैच 341 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज वार्नर ने चौथे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वार्नर ने शमी की लेंथ गेंद को ऑफ साइड के फील्डर्स के ऊपर से खेलना चाहा लेकिन पांडे ने छलांग लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ा और वार्नर को चलता किया।

पांडे के इस शानदार कैच की मदद से मुंबई वनडे में मैचविनिंग शतक लगाने वाले वार्नर मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गए। फैंस ने ट्विटर पर पांडे की शानदार फील्डिंग की जमकर तारीफ की।

Just realised who it is Manish Pandey in the field reminds me of: Mark Waugh.

Even though Pandey doesn’t field in the slips much, he has that languid grace and elegance, that supreme economy of movement and ability to look effortless that Junior had. #INDvAUS

— Saurabh Somani (@saurabh_42) January 17, 2020