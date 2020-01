स्टीव स्मिथ की गलती से आउट हुए एरोन फिंच, ट्विटर पर फैंस ने उड़ाया मजाक

मुंबई वनडे में शतक जड़ने के बाद राजकोट में सस्ते में आउट हुए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच की किस्मत ने बैंगलुरू में भी उनका साथ नहीं दिया। फिंच भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में केवल तीन रन बनाकर आउट हो गए लेकिन इस विकेट के पीछे ना तो उनका हाथ था, ना गेंदबाज का। फिंच के विकेट का कारण बने स्टीव स्मिथ।

बैंगलुरू वनडे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम का पहला विकेट चौथे ओवर में गिरा, जब डेविड वार्नर मोहम्मद शमी की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। जिसके बाद क्रीज पर आए स्मिथ ने फिंच के साथ पारी के आगे बढ़ाया।

हालांकि शुरुआत से ही फिंच और स्मिथ के बीच तालमेल की कमी दिखी, जिसका खामियाजा कप्तान को आठवें ओवर में झेलना पड़ा। ओवर की पांचवीं गेंद पर स्मिथ ने प्वाइंट की दिशा में शॉट खेलना और फिंच को रन के लिए कॉल किया। हालांकि भारत के सबसे तेज फील्डर रवींद्र जडेजा को स्ट्राइक एंड की तरफ थ्रो फेंकते हुए देख स्मिथ वापस लौट गए।

तब तक फिंच आधी पिच पार कर चुके थे। स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो पड़ने के बाद फिंच वापस लौटने लगे। अय्यर ने फौरन गेंद उठाकर गेंदबाज की तरफ फेंकी और शमी ने आसानी से फिंच को रन आउट किया।

रन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते समय फिंच बेहद गुस्से में थे। वहीं ट्विटर पर फैंस ने अपने कप्तान को रन आउट कराने के लिए स्मिथ का काफी मजाक उड़ाया।

Scenes when Steve Smith will be returning to the dressing room #INDvAUS #INDvsAUS Finch pic.twitter.com/PPR5LMiqC6 — Straight Cut (@NewGenFan) January 19, 2020

‘Aaron Finch waiting for Steve smith in dressing room.#INDvAUS pic.twitter.com/XQx0EhOuwJ — Subham (@subhsays) January 19, 2020

Smith definitely isn’t going out: 1. He’s pretty good at batting 2. He’s too scared to face the wrath of Finch in the dressing rooms #INDvsAUS #INDvAUS — alex (@alblen) January 19, 2020

#INDvsAUS Finch to Smith while taking a run pic.twitter.com/AF1AvBW2O4 — Sir Yuzvendra (parody) (@SirYuzvendra) January 19, 2020