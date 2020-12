India vs Australia A,: जानें कब और कहां देखें Day Night Practice Match का प्रसारण

Day Night Practice Match: टी20 सीरीज खत्‍म होने के बाद अब भारत को 17 दिसंबर से मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया का सामना (India vs Australia) टेस्‍ट सीरीज में करना है। इससे पहले 11 दिसंबर से भारत और ऑस्‍ट्रेलिया ए (India vs Australia A) के बीच तीन दिवसीय दूसरे प्रैक्टिस मैच की शुरुआत होने जा रही है। खासबात ये है कि ये प्रैक्टिस मैच डे-नाइट होगा। भारत इस मैच से मिले अभ्‍यास का फायदा उठाते हुए एडिलेड में होने वाले गावस्‍कर-बॉर्डर ट्रॉफी (Gavaskar Border Trophy) के पहले मुकाबले में उतरेगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय दूसरा प्रैक्टिस मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस मैच शुक्रवार (11 दिसंबर 2020) से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय दूसरा प्रैक्टिस मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस मैच में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन दिवसीय सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस मैच का लाइव प्रसारण भारत में नहीं होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के तीन दिवसीय दूसरे प्रैक्टिस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस मैच की live streaming क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की वेबसाइट cricket.com.ac पर देख सकते हैं.