भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्‍ट से पहले कप्‍तान विराट कोहली वापस देश लौट चुके हैं. एडिलेड में शर्मनाक हार के बाद अब आगे की जिम्‍मेदारी उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे के कंधे पर है. विराट कोहली को निशाना बनाते हुए पूर्व कप्‍तान सुनील गावस्‍कर ने टीम में भेदभावपूर्ण व्‍यवहार का आरोप लगाया. इस मामले में अब कोहली के फैन्‍स गावस्‍कर को ट्रोल कर रहे हैं.

विराट कोहली पत्‍नी की प्रेग्‍नेंसी के चलते बाकी बचे तीन टेस्‍ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे. सुनील गावस्‍कर ने कहा था कि टीम में इस वक्‍त काफी भेदभावपूर्ण माहौल है. हर खिलाड़ी के साथ अलग-अलग तरह का व्‍यवहार किया जा रहा है. रविचंद्रन अश्विन को अच्‍छा प्रदर्शन नहीं करने के चलते बाहर कर दिया गया. वहीं, स्‍थापित बल्‍लेबाज प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भी लगातार खेल रहे हैं.

गावस्‍कर ने कहा था कि तेज गेंदबाज टी नटराजन ने सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. बेटी के जन्‍म के बावजूद भी नेट गेंदबाज के तौर पर उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया में ही रहने को मजबूर किया गया. सीधे तौर पर गावस्‍कर विराट कोहली को ही अपना निशाना बना रहे थे.

विराट के फैन्‍स ने सोशल मीडियो पर सुनील गावस्‍कर के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली.

Sunil Gavaskar being salty every time and leaving no stone unturned to put Virat Kohli down. T Natarajan has got the opportunity of his life and wouldn’t like spoiling that.

Every time Sunil Gavaskar be like: pic.twitter.com/snhckrRZ6n

— Varun K.R Aithal (@AithalVarunkr) December 24, 2020