ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के पहले मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय फैंस को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आई। मुंबई के उस वानखेड़े स्टेडियम में जहां धोनी ने भारत को 28 साल बाद दूसरा विश्व कप जिताया था, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा।

मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर धोनी का नाम ट्रेंड करने लगा। फैंस ने सात साल पहले मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले उस वनडे मैच को याद किया, जहां धोनी की नाबाद शतकीय पारी के दम पर मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था।

19 अक्टूबर 2013 को खेले गए उस मैच में भी भारतीय टीम का शीर्ष और मध्य क्रम सस्ते में निपट गया था। विराट कोहली की 68 रन की पारी के अलावा कोई और बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया था। ऐसे में धोनी ने 121 गेंदो पर 12 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 139 रन की एकतरफा पारी खेली और भारत को 76/4 से 303 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि खराब गेंदबाजी की वजह से भारत वो मैच 4 विकेट से हार गया था लेकिन धोनी की ये संघर्षपूर्ण पारी सभी को याद रही।

सालों तक आक्रामक रवैए की आलोचना के बाद खेल भावना सम्मान पाकर हैरान हुए विराट कोहली

उस मैच में धोनी ने नंबर सात पर खेलते हुए शतक जड़ा था, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। बता दें कि धोनी भारतीय टीम में नंबर तीन से लेकर नंबर सात तक बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा चुके हैं। मुंबई वनडे में मिली हार के बाद साफ हो गया कि टीम इंडिया को अब भी धोनी जैसे एक खिलाड़ी की जरूरत है लेकिन सवाल ये है कि इस दिग्गज की जगह कौन ले पाएगा?

Dhoni Same Australia team India Under pressure #ThalaDhoni #MSDhoni #Dhoni #INDvsAUS pic.twitter.com/fdTZ4VibbN

MSD is the only Indian batsman to have 100 in every batting position

No.3 – 183*

No.4 – 108*

No.5 – 134

No.6 – 139*

No.7 – 139*

Also has a highest score of 96 while opening the batting

ODI batting GIANT#INDvsAUS #Dhoni #Dhonism pic.twitter.com/M3Uotfk6Qd

— Troll Dhoni Haters Tamil Version (@tdhtv_offl) January 14, 2020