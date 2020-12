एडिलेड के बाद मेलबर्न में भी फेल हुए मयंक अग्रवाल; फैंस ने किया ट्रोल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल एक बार फिर सस्ते में आउट होने के बाद फैंस की आलोचना के शिकार बने। मयंक बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय पारी के दौरा बिना खाता खोले मिशेल स्टार्क की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।

Mayank Agarwal v Cheteshwar Pujara, a comparison.@RickyPonting looks at the difference in their back lift and how it changes their style #AUSvIND pic.twitter.com/oB6WSrz5ng — 7Cricket (@7Cricket) December 26, 2020

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 195 रन पर ऑलआउट करने के बाद पारी की शुरुआत करने आई टीम इंडिया ने पहले ही ओवर में अपना एक विकेट खो दिया। ओवर की पांचवीं गेंद पर स्टार्क ने मयंक को इनस्विंगर गेंद पर चकमा देकर आउट किया।

Boxing Day Test: गिल-पुजारा की साझेदारी से भारत का स्कोर 36/1

हालांकि भारतीय बल्लेबाज ने डीआरएस का इस्तेमाल किया लेकिन तीसरे अंपायर ने भी मयंक को आउट करार दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस सलामी बल्लेबाजी की काफी आलोचना हुई। फैंस ने मयंक की तकनीक की तुलना चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी से की। एडिलेड टेस्ट की दो पारियों में भी मयंक ने मात्र 26 रन बनाए थे।

During commentary, Mohammad Kaif explain why #MayankAgarwal fail in both innings .. His bat can’t reach with ball speed.. all bodyweight at behind.. so he miss Swing.. #AUSvIND — Amit patel (@Df_amit) December 26, 2020

We did lose Mayank Agarwal early but @RealShubmanGill and @cheteshwar1 look in good touch. Shubman Gill’s strokes are so aesthetic and so beautiful to the eyes. I’d keep watching those drives of his. In my opinion, getting a lead of 150+ will be good — Pranav (@Pranav66674710) December 26, 2020

Mitchell Starc strikes in the first over Mayank Agarwal is out for a duck!#AUSvIND pic.twitter.com/KxppJx5zoE — AVinash_RAo (@Nasu_Sayz_9999) December 26, 2020