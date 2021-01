ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट मैदान पर पहली बार एक अनुभव हीन टीम के साथ खेलते हुए जीत दर्ज कर भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर लगातार दूसरी बार सीरीज पर 2-1 से कब्‍जा किया. जीत के बाद भारतीय टीम की भावनाएं देखते ही बनती हैं. टीम इंडिया ने मैच के तुरंत बाद स्‍टेडियम में तिरंगे के साथ छक्‍कर लगाते हुए फैन्‍स को धन्‍यवाद किया.

रिषभ पंत ने जोश हेलवुड की गेंद पर स्‍ट्रेट ड्राइव लगाने हुए चौका जड़ा और भारत के लिए जीत का रन बनाया. चौके के तुरंत बाद पूरी भारतीय टीम मैदान में आ गई. कप्‍तान रहाणे और कोच रवि शास्‍त्री ने रिषभ पंत को गले से लगा दिया.

So so so so so emotionally charged I m 💙💙💙💙💙

Rishabh pant my boy 🔥🔥🔥

We hv officially ruined gabba hype

Won BGT 2-1 #INDvsAUS #AUSvIND

This makes me proud ❤

Our tricolor 🇮🇳 🇮🇳 pic.twitter.com/PnAo49ze8S

— Beware of KSGians (Shriya) (@Bewareofksgian) January 19, 2021