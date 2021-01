बल्लेबाजी प्रदर्शन में अनिरंतरता की वजह से अक्सर फैंस के निशाने पर रहने वाले भारतीय बल्लेबाज रिषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन खराब विकेटकीपिंग की वजह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तीसरे टेस्ट मैच में पंत ने एक नहीं बल्कि दो बार ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की का कैच छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे पुकोवस्की ने जीवनदान मिलने के बाद 62 रनों की अहम पारी खेली।

पंत के कैच छोड़ने से भी ज्यादा फैंस उनके गेंद जमीन पर गिरा देने के बाद भी विकेट का जश्न मनाने से नाराज हुए। हालांकि 35वें ओवर में नवदीप सैनी ने आखिरकार पुकोवस्की को एलबीडब्ल्यू आउट किया लेकिन खराब विकेटकीपिंग के लिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को ट्विटर पर काफी ट्रोल किया गया।

Rishabh Pant should be grateful that we’re not playing in India. People would have started chanting “Dhoni.. Dhoni” by now. #INDvsAUSTest

Pant drops Pucovski off Ashwin. Then manages to drop Pucovski twice off the same ball from Siraj. When you pick keepers on batting you can’t expect different. #AUSvIND

