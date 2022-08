बर्मिंघम: जेमिमा रौद्रिगेज के नाबाद अर्धशतक और शेफाली वर्मा की 43 रन की आक्रामक पारी के बाद रेणुका सिंह ठाकुर के चार विकेट की मदद से भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की महिला टी20 क्रिकेट स्पर्धा में बुधवार को बारबाडोस को 100 रन से हरा दिया ।

पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई भारतीय टीम ने चार विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में बारबाडोस टीम आठ विकेट पर 62 रन ही बना सकी। बारबाडोस के लिए सर्वाधिक 16 रन किशोना नाइट ने बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने चार ओवर में 10 रन देर चार विकेट लिए।

इससे पहले भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में स्मृति मंधाना अपना विकेट गंवा बैठी। उस समय स्कोर बोर्ड पर सिर्फ पांच रन टंगे थे।

इसके बाद जेमिमा और शेफाली ने दूसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। शेफाली ने खास तौर पर काफी आक्रामक पारी खेलते हुए 26 गेंद पर सात चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए। वह रन आउट होकर पवेलियन लौटीं।

