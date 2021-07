IND vs ENG: भारत के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए काउंटी सिलेक्ट XI का ऐलान, रोड्स करेंगे कप्तानी

भारत दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) 4 अगस्त से शुरू होने जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले मंगलवार से एकमात्र प्रैक्टिस (IND vs County Select XI Three Day Practice Match) मैच खेलेगी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच को भारत के भारतीय टीम के शेड्यूल में बाद में जोड़ा है. इससे पहले जून के पहले सप्ताह से यहां पहुंची भारतीय टीम के लिए कोई प्रैक्टिस मैच योजना का हिस्सा नहीं था. लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) फाइनल मैच हारने के बाद बीसीसीआई (BCCI) ने कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) की मांग के बाद ईसीबी से यह अपील की थी.

ईसीबी ने बीसीसीआई की अपील मानने के बाद इस तीन दिवसीय मैच का प्रबंध किया है, जो 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 14 सदस्यीय काउंटी एकादश की घोषणा कर दी है. वार्विकशर के कप्तान विलफ्रेड रोड्स इस टीम का कप्तान चुना गया है. इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज और यंग लॉयंस के मौजूदा मुख्य कोच रिचर्ड डॉसन मेजबान टीम के कोच होंगे.

https://twitter.com/DurhamCricket/status/1415657404751024132?s=20

मैच दर्शकों के बिना खेला जाएगा क्योंकि भारतीय टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत और सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. सिलेक्ट काउंटी टीम में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जेम्स ब्रासी और नाटिंघमशर के सलामी बल्लेबाज हसीब हामिद भी हैं, जिन्होंने 2016 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था.

https://twitter.com/DurhamCricket/status/1415599648937480194?s=20

ईसीबी इस मैच के लिए एक छोटा बायो बबल बनाएगा और सारे चयनित खिलाड़ियों की कोरोना जांच होगी. मैच डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा और बीबीसी रेडियो पर इसकी कॉमेंट्री भी सुनी जा सकती है.

काउंटी सिलेक्ट XI: विल रोड्स, रेहान अहमद, टॉम एस्पिनवेल, एथान बाम्बर, जेम्स ब्रासी, जैक कार्सन, जाक चैपल, हसीब हामिद, लिंडन जेम्स, जैक लिब्बी, क्रेग माइल्स, लियाम पीटरसन व्हाइट , जेम्स रियू, रॉब येट्स.