Indians vs County Select XI, Live: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज से पहले इंडियंस बनाम काउंटी सेलेक्‍ट इलेवन मैच के पहले दिन लंच तक भारत ने तीन विकेट खोकर 80 रन बना लिए हैं. कप्‍तान की भूमिका निभा रहे रोहित शर्मा मैच में बेहद लापरवाही भरा शॉट खेलकर आउट हुए.

रोहित शर्मा ने मैच में 33 गेंदों का सामना कर नौ रन बनाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से नौ रन आए. 10वें ओवर में लेंडन जेम्‍स ने रोहित शर्मा का विकेट निकाला. शर्मा जी ने उछलती हुई गेंद पर टी20 क्रिकेट के अंदाज में पुल शॉट लगाने का प्रयास किया ताकि वो छक्‍का लगा सकें.

Rohit sharma failed to score overseas test Hundred even in practice match, yet again. pic.twitter.com/kqIRqwOe7V

