भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ताजा अपडेट के मुताबिक चोटिल शीर्ष क्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी चोट के चलते इंग्लैंड के पारी के दौरान फील्डिंग करने नहीं उतरे।<p></p><p></p><p></p><p></p>दरअसल अय्यर को इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में जॉनी बेयरस्टो की बाउंड्री रोकने की कोशिश में कंघे पर चोट लगी थी। जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया था। अय्यर की जगह शुबमन गिल मैदान पर हैं।<p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p></p><p dir="ltr" lang="en">UPDATE - Shreyas Iyer subluxated his left shoulder in the 8th over while fielding. He has been taken for further scans and won't take any further part in the game.</p><p></p><p></p>Rohit Sharma was hit on the right elbow while batting and felt some pain later. He won't take the field.<a href="https://twitter.com/hashtag/INDvENG?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvENG</a> <a href="https://t.co/s8KINKvCl4">pic.twitter.com/s8KINKvCl4</a><p></p><p></p><p></p><p></p>— BCCI (@BCCI) <a href="https://twitter.com/BCCI/status/1374366824293306376?ref_src=twsrc%5Etfw">March 23, 2021</a></blockquote><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>बीसीसीआई ने ट्विटर के जरिए दिए अपडेट में बताया 'श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग करते हुए 8वें ओवर में अपना बायां कंधा चोटिल कर लिया। उसे स्कैन के लिए ले जाया गया है और वो आगे खेल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।"<p></p><p></p><p></p><p></p>उप कप्तान रोहित की इंजरी के बारे में बोर्ड ने बताया 'रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते समय दाएं कोहनी पर चोट लगी थी और बाद में उन्हें कुछ दर्द महसूस हुआ। वो इंग्लैंड के खिलाफ फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे।'