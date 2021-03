India vs England, 1st ODI: भारत ने 23 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जारी पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 318 रन का टारगेट दिया है. इस दौरान विराट कोहली और शिखर धवन के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली, लेकिन खुद धवन अपना 18वीं वनडे सेंचुरी चूक गए. वहीं क्रुणाल पंड्या ने अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 64 रन की पार्टनरशिप हुई.

इसके बाद कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे और उन्होंने शिखर धवन के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की. विराट कोहली 60 गेंदों में 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके कुछ देर बार धवन को बेन स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया. धवन ने 106 बॉल में 2 छक्कों और 11 चौकों के दम पर टीम के खाते में 98 रन का योगदान दिया.

इसके बाद टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट 205 के स्कोर पर गंवा दिए थे. यहां से केएल राहुल ने क्रुणाल पंड्या के साथ छठे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर भारत को 317/5 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 3, जबकि मार्क वुड ने 2 शिकार किए.

क्रुणाल पंड्या ने रच दिया इतिहास

इस दौरान क्रुणाल पंड्या ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो डेब्यू वनडे मैच में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इसी के साथ क्रुणाल ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन मॉरिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने साल 1990 में एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ 35 गेंदों में डेब्यू मैच के दौरान फिफ्ट ठोकी थी.

