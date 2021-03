India vs England, 1st ODI: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 23 मार्च को पुणे में जारी पहले वनडे मैच में 5 विकेट खोकर 318 रन का विशाल टारगेट रखा. इस दौरान डेब्यू वनडे मैच खेल रहे क्रुणाल पंड्या ने 31 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 58 रन की नाबाद पारी खेली.

पंड्या ने महज 26 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे फॉर्मेट में डेब्यू के दौरान किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज फिफ्टी रही. इस दौरान क्रुणाल पंड्या भावुक नजर आए. उन्होंने शतक जड़ने के बाद बल्ला आसमान की ओर लहराते हुए दिवंगत पिता को याद किया और मैदान से बाहर बैठे उनके भाई हार्दिक की आंखें भर आईं.

भारत की पारी समाप्त होने के बाद जब क्रुणाल वापस लौटे, तो अपने भाई हार्दिक के गले लगकर फूट-फूटकर रोने लगे, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

