India vs England 1st Test Dream11 Prediction: चेन्नई टेस्ट में कैसी होगी भारत-इंग्लैंड की प्लेइंग XI

IND vs ENG 1st Test Live : Dream11 Prediction

विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम शुक्रवार से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में जीत हासिल कर बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज अंतिम तीन टेस्ट में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण वो स्वदेश लौट आए थे। उनकी गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी और भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से जीत दिलाई थी।

IND vs ENG 1st Test Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for IND vs ENG 1st Test

IND vs ENG ड्रीम XI टीम: विराट कोहली, जो रूट, रविचंद्रन अश्विन, जॉस बटलर, रिषभ पंत, शुबमन गिल, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन, मोहम्मद सिराज।

चेन्नई टेस्ट के लिए भारत-इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन:

India Probable XI: रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह।

England Probable XI: रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, डैनियल लॉरेंस, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर (विकेटकीपर), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच, जेम्स एंडरसन।

टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए भारत-इंग्लैंड के स्क्वाड:

भारतीय टेस्ट स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मयंक अग्रवाल, ऋद्धिमान साहा।

इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड: रोरी बर्न्स, डॉमिनिक सिबली, डैनियल लॉरेंस, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर (विकेटकीपर), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स, बेन फोक्स, ओली स्टोन, डॉमिनिक बेस।