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ENG vs IND: कार्डिफ में 15 साल से अजेय टीम इंडिया, इंग्लैंड के लिए डराने वाला है रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुरुवार को खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम जीत हासिल कर लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 16, 2026, 10:07 AM IST

Published On Jul 16, 2026, 10:07 AM IST

Last UpdatedJul 16, 2026, 10:07 AM IST

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (16 जुलाई) को वेल्स के कार्डिफ में स्थित अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट स्टेडियम सोफिया गार्डन्स में खेला जाना है. यह मैदान भारतीय टीम को काफी रास आता है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी.

कार्डिफ में टीम इंडिया ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 में जीत मिली है. एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम ने इस ग्राउंड पर आखिरी बार साल 2011 में शिकस्त झेली थी. इसके बाद खेले तीन मुकाबलों में टीम को जीत नसीब हुई है, हालांकि भारत ने इस मैदान पर अपना आखिरी मैच साल 2014 में खेला था. यानी पिछले 12 साल से यहां टीम इंडिया ने कोई भी मैच नहीं खेला है.

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भारत ने जीता था सीरीज का पहला मैच

सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था. गेंदबाजी में अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार की शानदार गेंदबाजी के बूते भारतीय टीम इंग्लैंड को 258 रनों पर समेटने में सफल रही थी. वहीं, बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों में 80 रनों की दमदार पारी खेली थी.

वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52 रन) और अक्षर पटेल (नाबाद 57 रन) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं, श्रेयस अय्यर ने 35 रनों का योगदान दिया था, हालांकि पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था. रोहित 11 रन ही बना सके थे तो विराट 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने थे. भारतीय टीम अपनी शानदार फॉर्म को दूसरे वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी.

इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं रहा था सही

दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए पहले वनडे में कुछ भी सही नहीं घटा था. जो रूट और लियाम डॉसन को छोड़कर टीम के बाकी बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे. रूट ने 76 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जबकि डॉसन ने 68 रन बनाए थे. जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जोस बटलर और विल जैक्स बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. वहीं, टीम के गेंदबाज भी लय से भटके हुए नजर आए थे.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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