भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुरुवार को खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम जीत हासिल कर लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी.
Published On Jul 16, 2026, 10:07 AM IST
Last UpdatedJul 16, 2026, 10:07 AM IST
नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (16 जुलाई) को वेल्स के कार्डिफ में स्थित अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट स्टेडियम सोफिया गार्डन्स में खेला जाना है. यह मैदान भारतीय टीम को काफी रास आता है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी.
कार्डिफ में टीम इंडिया ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 में जीत मिली है. एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम ने इस ग्राउंड पर आखिरी बार साल 2011 में शिकस्त झेली थी. इसके बाद खेले तीन मुकाबलों में टीम को जीत नसीब हुई है, हालांकि भारत ने इस मैदान पर अपना आखिरी मैच साल 2014 में खेला था. यानी पिछले 12 साल से यहां टीम इंडिया ने कोई भी मैच नहीं खेला है.
सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था. गेंदबाजी में अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार की शानदार गेंदबाजी के बूते भारतीय टीम इंग्लैंड को 258 रनों पर समेटने में सफल रही थी. वहीं, बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों में 80 रनों की दमदार पारी खेली थी.
वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52 रन) और अक्षर पटेल (नाबाद 57 रन) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं, श्रेयस अय्यर ने 35 रनों का योगदान दिया था, हालांकि पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था. रोहित 11 रन ही बना सके थे तो विराट 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने थे. भारतीय टीम अपनी शानदार फॉर्म को दूसरे वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी.
दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए पहले वनडे में कुछ भी सही नहीं घटा था. जो रूट और लियाम डॉसन को छोड़कर टीम के बाकी बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे. रूट ने 76 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जबकि डॉसन ने 68 रन बनाए थे. जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जोस बटलर और विल जैक्स बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. वहीं, टीम के गेंदबाज भी लय से भटके हुए नजर आए थे.
-आईएएनएस