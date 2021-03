India vs England, 2nd ODI, Playing XI: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दूसरा एकदिवसीय मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन अपना डेब्यू वनडे मैच खेल रहे हैं. वहीं इयोन मोर्गन की गैरमौजूदगी में जोस बटलर को टीम की कमान सौंपी गई है.

इंग्लैंड ने टीम में कुल तीन बदलाव किए हैं. डेविड मलान को इयोन मोर्गन, लियाम लिविंग्स्टोन को सैम बिलिंग्स, जबकि रीस टॉप्ले को मार्क वुड के स्थान पर मौका दिया गया है.

बता दें कि मोर्गन 23 मार्च को खेले गए पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. मोर्गन के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में चोट लगी, जिसके बाद उस पर चार टांके लगाने पड़े थे. सैम बिलिंग्स भी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उनके रविवार को होने वाले तीसरे और आखिरी मैच में खेलने पर बाद में फैसला किया जाएगा.

यहां देखें टॉस-

Toss Update:

England have elected to bowl against #TeamIndia in the 2nd @Paytm #INDvENG ODI.

Follow the match 👉 https://t.co/RrLvC29Iwg pic.twitter.com/HEYQSgTv1E

— BCCI (@BCCI) March 26, 2021