India vs England, 2nd ODI: इंग्लैंड ने भारत को पुणे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट से करारी मात दी. इसी के साथ 3 मुकाबलों की सीरीज में मेजबान टीम ने 1-1 की बराबरी कर ली है. इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो की पारियों ने उनकी टीम से मैच छीना.

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, “हमने इस मैच में शानदार हिटिंग देखी. स्टोक्स और बेयरस्टो ने बेहतरीन बैटिंग की. हमें इस साझेदारी के दौरान वापसी का मौका नहीं मिला. हम हार स्वीकार करते हैं. हम किसी तरह का बहानेबाजी नहीं कर सकते. हमने दो दिन पहले इसी तरह के स्कोर का बचाव किया था लेकिन आज हम अपनी रणनीति को अमली जामा नहीं पहना सके.”

England win by six wickets!

Bairstow and Stokes’ huge second-wicket partnership and useful contributions from Jason Roy and Liam Livingstone help them level the series 🌟#INDvENG ➡️ https://t.co/t8SUo38VoP pic.twitter.com/FUIyQlY1QU

— ICC (@ICC) March 26, 2021