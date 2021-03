India vs England, 2nd T20I: इंग्लैंड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 मार्च को खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए 165 रन का टारगेट दिया है. इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय गेंदबाज हार्दिक पंड्या ने 4 ओवर में 33 रन दिए, लेकिन वह कोई विकेट अपने नाम नहीं कर सके.

हार्दिक पंड्या ने इससे पहले 18 सितंबर 2019 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के दौरान पूरे 4 ओवर गेंदबाजी की थी. इसके बाद लगभग 18 महीनों बाद पंड्या ने टी20 फॉर्मेट में 4 ओवर बॉलिंग की है.

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 164 रन बनाए. मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम को तीसरी ही गेंद पर जोस बटलर (0) के रूप में झटका लगा. इसके बाद जेसन रॉय ने डेविड मलान के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की.

England post 164/6 from their 20 overs!

Can India chase this down to level the series? #INDvENG | https://t.co/J566y2WPGj pic.twitter.com/lssQ8bHsQq

— ICC (@ICC) March 14, 2021