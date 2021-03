India vs England, 2nd T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी. इस मैच में भारत की ओर से ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका दिया गया है.

ये दोनों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं. इस खास मौके पर मुंबई इंडियंस ने अपने दोनों खिलाड़ियों को ट्वीट के जरिए बधाई दी है…

Proud moment for Suryakumar Yadav 💙

All set to begin his international cricket journey in the blue jersey 🤩#OneFamily #MumbaiIndians #INDvENG @surya_14kumar pic.twitter.com/bA4xu8VuSr

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 14, 2021