India vs England, 2nd T20I: भारत ने कप्तान विराट कोहली (नाबाद 73) और पदार्पण कर रहे ईशान किशन (56) के अर्धशतकों की बदौलत दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को 13 गेंद रहते सात विकेट से मात दी. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर कर ली है.

विराट कोहली ने मुकाबले के दौरान 49 गेंदों का सामना करते हुए 8 बाउंड्री की मदद से 73 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसी के साथ विराट कोहली टी20I में 3 हजार रन पूरा करने वाले पहले बल्लबाज भी बन गए.

The first batsman to score 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20 international runs 🙌🏻🔝

Whaddaplayaaa 👑👌🏻@imVkohli #TeamIndia 🇮🇳 #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/C8zxhBjtmX

