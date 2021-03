India vs England, 2nd T20I: इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अहमदाबाद में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम 17.5 ओवर में क्रिस जॉर्डन की गेंद पर फाइन लेग स्टैंड की दिशा में छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई. इस शॉट के साथ विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

विराट कोहली इतिहास रचते हुए टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 3 हजार रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली को दूसरे टी20 मैच से पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 72 रन की दरकार थी.

टी20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज-

3001 – विराट कोहली (87 मैच)

2839 – मार्टिन गप्टिल (99 मैच)

2773 – रोहित शर्मा (108 मैच)

2346 – आरोन फिंच (71 मैच)

2335 – शोएब मलिक (116 मैच)

इस पारी के साथ विराट कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं. कोहली ने अभ तक 87 मैचों की 81 पारियों में 26 बार ये कारनामा किया है. इस मामले में रोहित शर्मा (25) दूसरे पायदान पर हैं.

टी20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर-

26 – विराट कोहली

25 – रोहित शर्मा

19 – डेविड वॉर्नर

19 – मार्टिन गप्टिल

18 – पॉल स्टर्लिंग

कप्तान विराट कोहली (नाबाद 73) और पदार्पण कर रहे ईशान किशन (56) के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने रविवार को दूसरे टी20 मैच में शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को 13 गेंद रहते सात विकेट से मात दी. इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच में भारत को आठ विकेट से हराया था.

