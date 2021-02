भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के बाद भारतीय जमीन पर लगभग एक साल के बाद फैंस की स्टेडियम में वापसी हुई है।

बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने शनिवार से इंग्लैंड के साथ शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के लिए दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत दी थी। हालांकि बाद में ये घोषणा की गई थी कि दूसरे टेस्ट के लिए 50 फीसदी क्षमता तक स्टेडियम को भरा जा सकेगा। यानि की टीएनसीए ने चेपॉक स्टेडियम में हो रहे इस मैच के लिए तकरीबन 25 हजार टिकट ऑनलाइन बेचे।

भारतीय टीम एक साल से भी अधिक समय के बाद अपने घर में दर्शकों की मौजूदगी में खेल रही है। बीते साल जनवरी-फरवरी में जब श्रीलंकाई टीम सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारत आई थी तब तक दर्शक स्टेडियम में जा रहे थे।

